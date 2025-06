Labubu: Das Monster mit dem Grinsen – und dem Millionenhype

So groß der Hype, so laut inzwischen auch die Kritik. Designer Toys wie Labubu stehen zunehmend in der Diskussion, da sie häufig aus nicht recycelbarem PVC bestehen und massenhaft produziert werden – bei gleichzeitig künstlicher Verknappung. Auch der ethische Aspekt des Sammelwahns wird thematisiert: Einige Fans berichten von Suchttendenzen und Frust über teure Fehlkäufe. Dazu kommt der Vorwurf, Pop Mart und Co würden Kinder gezielt in eine Konsumspirale drängen – mit ästhetisch niedlichen Figuren und Glücksspielprinzip.

Dennoch sieht es nicht nach einem schnellen Ende des Trends aus. Im Gegenteil: Labubu wird immer mehr zum Aushängeschild einer Generation, die zwischen Nostalgie, Ästhetik und Internetkultur lebt. Neue Kollektionen erscheinen regelmäßig, internationale Kollaborationen (z. B. mit Mode- oder Musikmarken) sind in Planung. Für 2025 werden erste digitale Labubu-Sammelkarten (NFTs) erwartet – ein Schritt, der die Marke endgültig in die digitale Sammlerwelt katapultieren könnte.