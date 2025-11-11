Energiesparen mit intelligentem Sonnenschutz aus Österreich

Um eine optimale Gebäudeenergiebilanz zu erreichen, sollte sich der Sonnenschutz immer zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Position befinden – kein Problem mit der HELLA eigenen Sonnenschutzsteuerung ONYX. In der kostenlosen App sind alle Beschattungselemente grafisch dargestellt – so sieht der Nutzer, in welcher Position sich der Sonnenschutz gerade befindet. Um den Sonnen- und Hitzeschutz immer optimal an die Bedingungen anzupassen, kann das System auch auf das Wetter reagieren. Wettersensoren erfassen Einflüsse wie Windgeschwindigkeit, Sonnenintensität und Temperatur an der Fassade und nutzen die gewonnenen Daten, um die Produkte genau dem Empfinden der Bewohner anzupassen.