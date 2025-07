Sonnenstich: Symptome, Anzeichen und Behandlung – So schützen Sie sich vor der gefährlichen Hitze

Ein wolkenloser Himmel, Temperaturen über 30 Grad und ein Nachmittag am See – was nach einem perfekten Sommertag klingt, kann schnell zur Gefahr werden: Ein Sonnenstich gehört zu den typischen Hitzerisiken der warmen Jahreszeit. Doch was genau passiert dabei im Körper? Wie erkennt man die Symptome – und wie wird ein Sonnenstich behandelt?

Wir klären die wichtigsten Fragen – medizinisch fundiert, kompakt und verständlich.