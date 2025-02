Corona - Neuer Mechanismus der Abwehr von SARS-CoV-2 entdeckt

Ein Forschungsteam der MedUni Wien hat einen bisher unbekannten Mechanismus entdeckt, der es bestimmten Zellen ermöglicht, SARS-CoV-2 zu bekämpfen. Die aktuell im Fachmagazin "Frontiers in Immunology" publizierten Studienergebnisse eröffnen neue Möglichkeiten für die Therapie insbesondere schwerer Verläufe von Covid-19, hieß es am Dienstag in einer Aussendung der Medizinischen Universität am AKH Wien.

von APA