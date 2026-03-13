Boku-Forschende liefern CO2-Rechner für Museen

Was Österreichs zahlreiche Museen in Sachen Treibhausgas-Vermeidung tun können bzw. sollten, lässt sich nun mit einem von Forschenden der Universität für Bodenkultur (Boku) Wien entwickelten "Klimarechner für Museen" herausfinden. Das Online-Tool, das kürzlich im Naturhistorischen Museum (NHM) Wien vorgestellt wurde, geht auf eine Initiative des Kunst- und Kulturministeriums zurück, wie selbiges in einer Aussendung mitteilte.
von
In Aussicht gestellt wird eine einfache Handhabung, auch unterstützt durch "umfangreiche Schulungsunterlagen und regelmäßige Online-Workshops". "Aufgrund ihrer gesellschaftlichen Verantwortung ist es auch wichtig, dass Museen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten", wird Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) zitiert. Der Rechner zeige auf, wo die größten CO2-Verursacher im Betrieb zu verorten sind, und gebe Hinweise, wie man die Reduktion vorantreiben kann, heißt es.