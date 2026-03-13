Boku-Forschende liefern CO2-Rechner für Museen

In Aussicht gestellt wird eine einfache Handhabung, auch unterstützt durch "umfangreiche Schulungsunterlagen und regelmäßige Online-Workshops". "Aufgrund ihrer gesellschaftlichen Verantwortung ist es auch wichtig, dass Museen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten", wird Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) zitiert. Der Rechner zeige auf, wo die größten CO2-Verursacher im Betrieb zu verorten sind, und gebe Hinweise, wie man die Reduktion vorantreiben kann, heißt es.

Service: https://kultur-klimarechner.boku.ac.at