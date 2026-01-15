Austro-Institutionen beschenken Wikipedia zum 25. Geburtstag

Koordiniert wird die Aktion von Wikimedia Österreich, dem lokalen Förderverein von Wikipedia. Beteiligt daran sind laut Aussendung acht Institutionen - darunter das Belvedere, das Naturhistorische Museum, das Wien Museum, die Universität Innsbruck oder das Karikaturmuseum Krems. Sie haben Kunstwerke, historische Aufnahmen oder wissenschaftliche Dokumente freigegeben, die somit nicht nur für die Bebilderung der Enzyklopädie, sondern auch für Bildung, kreative Projekte und Forschung zur Verfügung stünden, freute sich Wikimedia Österreich - denn: "Dies beseitigt rechtliche Hürden und eröffnet neue Möglichkeiten der Wissensvermittlung und kulturellen Teilhabe."

Nach Angaben von Wikipedia gibt es rund 65 Millionen enzyklopädische Artikel in mehr als 300 Sprachen. Mehr als 7,1 Millionen Einträge sind auf Englisch verfasst, deutsche Artikel kommen mit fast 3,1 Millionen auf den zweiten Platz.

Service: Die gespendeten Inhalte werden auf der eigens eingerichteten Wikipedia-Seite https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:25_Jahre_Wikipedia/Geschenke veröffentlicht.