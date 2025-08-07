News Logo
ARC: Drei Buchstaben reduzieren den TV-Kabelsalat

Für ARC müssen Geräte und Kabel den HDMI-1.4-Standard unterstützen
©APA, dpa, gms, Andrea Warnecke
ARC mag vielleicht etwas danach klingen, hat aber mit einer Arche oder ähnlichen biblischen Elementen rein gar nichts zu tun. Es handelt sich um einen Standard, der in der Unterhaltungselektronik zu Hause ist.

von

ARC ist die Abkürzung Audio Return Channel, also Audiorückkanal, und ist im HDMI-Standard seit Version 1.4 integriert. HDMI steht übrigens für High Definition Multimedia Interface.

Und was ist nun die genaue Funktion von HDMI ARC? Der Standard ermöglicht es Geräten, also etwa einem Fernseher, Audiosignale von einem Zuspieler zu empfangen und Audiosignale über dasselbe Kabel auch wieder zurückzusenden. Der Vorteil: Man spart sich die Audiokabel.

"Früher waren separate Audiokabel nötig, was oft zu Qualitätseinbußen und Synchronisationsproblemen führte", sagt Herbert Bisges vom Unterhaltungselektronik-Onlinemagazin "Hifi.de".

HDMI ARC unterstützt Audioformate wie Dolby Digital und DTS:X; aber natürlich müssen die verbundenen Geräte kompatibel sein, also HDMI 1.4 unterstützen. Und das verwendete HDMI-Kabel sollte ein High-Speed-HDMI-Kabel sein.

So lassen sich mit wenigen HDMI-Kabeln ganze Bild- und Ton-Übertragungsbrücken bauen: Beispielsweise vom Fernseher aus zum AV-Receiver, an dem etwa ein Blu-Ray-Player oder auch eine Streaming-Box angeschlossen ist. Umgekehrt würden dann auch Bild und Ton vom Player oder von der Box auf dem Fernseher ankommen.

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Andrea Warnecke/Andrea Warnecke

