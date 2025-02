AKH Wien/MedUni Wien erneut unter den Top-Kliniken weltweit

An der Spitze landeten die Mayo Clinic in Rochester (USA), die Cleveland Clinic (USA) und das Toronto General - University Health Network in Kanada. Das bestplatzierte europäische Krankenhaus ist das Karolinska Universitetssjukhuset in Schweden auf Rang fünf. Aus Österreich konnten sich diesmal weiters die Innsbrucker Universitätskliniken (56), das Kepler Universitätsklinikum Linz (95) und das Universitätsklinikum Graz (99) unter den Top 100 platzieren. Im Vorjahr hatten es die Innsbrucker Universitätskliniken (53) und das Universitätsklinikum Graz (73) in die Bestenauswahl geschafft.

Der Wiener Bürgermeister freute sich in einer Aussendung am Donnerstag über die Anerkennung der Hauptstadt als "internationale Gesundheitsmetropole": "Als Zentralversorger bietet das Universitätsklinikum AKH Wien das komplette Spektrum der Medizin sowie Forschung auf internationalem Spitzenniveau", betonte Michael Ludwig (SPÖ). "Allgemein zugängliche Spitzenmedizin sowie gut ausgebildetes Fachpersonal müssen in dieser Stadt weiterhin eine Selbstverständlichkeit bleiben", verwies er auf das 3,3 Milliarden Euro schwere Modernisierungsprogramm der Gemeindespitäler, das auf der rot-pinken Regierungsklausur Mitte Jänner präsentiert worden war.

Der Komplex Universitätsklinikum AKH Wien/MedUni Wien umfasst 29 Universitätskliniken mit fast 400 Ambulanzen. Jährlich werden rund 60.000 Patientinnen und Patienten stationär versorgt, während die Ambulanzen und Spezialambulanzen etwa 1,2 Millionen Mal frequentiert werden. Mit den Ärztinnen und Ärzten der MedUni Wien sorgen rund 3.000 Pflegekräfte, über 1.000 Fachkräfte aus medizinischen, therapeutischen und diagnostischen Gesundheitsberufen sowie viele weitere Mitarbeitende aus verschiedenen Berufsgruppen des AKH Wien, das Teil des Wiener Gesundheitsverbundes ist, für die Betreuung.

Für das "World's Best Hospitals 2025"-Ranking wurden u.a. mehr als 85.000 medizinische Fachleute aus 30 Ländern online befragt. Zudem flossen Patientenbefragungen und nationale medizinische Qualitätsindikatoren in die Bewertung mit ein.

Service: Link zu Newsweek World's Best Hospitals 2025: https://go.apa.at/k3EmjRr4