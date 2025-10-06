16. Wiener Game City setzt auf Unterhaltung und Aufklärung

Mit zuletzt 85.000 Besucherinnen und Besuchern - die Zahlen stammen aus dem Vorjahr - ist die Game City die größte derartige Messe in Österreich, erläuterten die Veranstalter am Montag. Das Spektrum in Sachen Aussteller reicht von großen Publishern bis hin zu Indie-Studios. Laut Wienxtra können zahlreiche Spiele noch vor ihrer Veröffentlichung ausprobiert werden.

Man setze auf einen Mix aus Unterhaltung und Aufklärung, betont man. So gibt es einen Beratungsbereich zu Themen wie Suchtprävention und Cybermobbing. Diskutiert wird auch bei der "Future and Reality of Gaming"-Konferenz (FROG), die traditionell im Rahmenprogramm der Game City angesetzt ist. Das Angebot für die jüngsten Fans wird ebenfalls beleuchtet, nämlich in einer Kinderzone für Vier- bis Zwölfjährige.

Größere Zockerinnen und Zocker können die neuesten PCs, Laptops, Monitore oder auch das aktuellste Zubehör in den Rathaussälen testen. Eine E-Sport-Zone wird ebenfalls eingerichtet. Dort kann sogar um die Qualifikation für das Tetris-World-Finale in Dubai gerittert werden. Wer das eine oder andere Produkt käuflich erwerben möchte, wird im Game City Markt des Eventpartners Media-Markt fündig.

Wie in den vergangenen Jahren steht auch wieder eine Cosplay-Parade auf dem Programm. Die meist bunt kostümierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer ziehen dabei am Samstag von der Mariahilfer Straße zum Rathaus.

