Wrestler Hulk Hogan an Herzinfarkt gestorben

Feuerwehr und Rettungskräfte hätten Hogan zunächst an Ort und Stelle behandelt. Dann sei er in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er für tot erklärt worden sei. Wie die US-Medien aus dem Bericht der Gerichtsmedizin zitieren, litt Hogan außerdem an Herzrhythmusstörungen und Blutkrebs, was als Mitursache für seinen Tod angegeben wurde. Demnach wurde die Todesursache als "natürlich" eingestuft. Die Behörde sagte CNN, dass keine Autopsie oder Untersuchung durchgeführt worden sei, und dass Hogans Hausarzt den Tod bestätigt habe.

Hogan, der bürgerlich Terry Gene Bollea hieß, war der vielleicht bekannteste Wrestler weltweit. Mit seinen stark blondierten Haaren, seinem markigen Bart, seinen vielen Muskeln, seiner sonnengebräunten Haut und den knalligen Outfits war er das Gesicht des US-Wrestlings. Zahlreiche Reality-Shows sowie weitere Auftritte in Film und Fernsehen verschafften Hogan zusätzliche Bekanntheit auf der ganzen Welt. Kontrovers diskutiert wurde seine Hilfe für US-Präsident Donald Trump im Wahlkampf, nachdem er zuvor auch Barack Obama unterstützt hatte.