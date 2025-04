US-Schauspielerin Trachtenberg starb an Diabetes

Knapp zwei Monate nach dem plötzlichen Tod der US-Schauspielerin Michelle Trachtenberg ist die Todesursache bekannt geworden. Nach Angaben der New Yorker Gerichtsmedizin starb Trachtenberg an Komplikationen durch Diabetes mellitus. Die Behörde sprach von einem natürlichen Tod. Die 39-Jährige war am 26. Februar tot in ihrer Wohnung in New York aufgefunden worden.

von APA