News Logo
ABO

Obama verbringt Urlaub in Norditalien auf Spielbergs Jacht

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Barack und Michelle Obama machen Urlaub in Italien
©AFP, Archiv, APA, MANDEL NGAN
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Der frühere US-Präsident Barack Obama ist auf dem Flughafen von Genua gelandet und hat sich direkt danach zum Hafen von Santa Margherita Ligure begeben, um an Bord der Jacht "Seven Seas" des US-Regisseurs Steven Spielberg zu gehen. An Bord wurde er von seiner Frau Michelle Obama erwartet, die bereits früher angereist war, um einige Urlaubstage in Ligurien zu verbringen, wie italienische Medien berichteten.

von

Die "Seven Seas", die seit einigen Tagen vor Portofino vor Anker liegt, hat am Sonntag den Golf von Tigullio verlassen, machte Halt vor der malerischen Bucht von San Fruttuoso und ging anschließend vor der Urlaubsortschaft Camogli vor Anker. Dort wurde die Jacht von zahlreichen Neugierigen erkannt und fotografiert.

Former US President Barack Obama hugs his wife and former First Lady Michelle Obama after she introduced him on the second day of the Democratic National Convention (DNC) at the United Center in Chicago, Illinois, on August 20, 2024. Vice President Kamala Harris will formally accept the party’s nomination for president at the DNC which runs from August 19-22 in Chicago. (Photo by Mandel NGAN / AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Helikopter flog Equipment zur Hochzeitslocation
Schlagzeilen
Diskussion um Hochzeit von Venus Williams in Italien
Guterres spricht von "Verfehlung"
Politik
UN-Generalsekretär warnt vor Scheitern von 1,5-Grad-Ziel
Das Wort "Klima" sei unter Trump nicht sehr beliebt
Technik
Trump-Effekt auch bei Wetter- und Klimaforschung
Beziehungsende nach zwei gemeinsamen Jahren
Schlagzeilen
Tim Burton und Monica Bellucci geben Trennung bekannt
Erste klinische Studien mit dem Verfahren laufen bereits
Technik
Gentherapie revolutioniert Augenheilkunde
Zwölf Millionen Menschenleben könnten gerettet werden
Gesundheit
Industrien bremsen Kampf gegen Krankheiten aus
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER