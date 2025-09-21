Obama verbringt Urlaub in Norditalien auf Spielbergs Jacht

Der frühere US-Präsident Barack Obama ist auf dem Flughafen von Genua gelandet und hat sich direkt danach zum Hafen von Santa Margherita Ligure begeben, um an Bord der Jacht "Seven Seas" des US-Regisseurs Steven Spielberg zu gehen. An Bord wurde er von seiner Frau Michelle Obama erwartet, die bereits früher angereist war, um einige Urlaubstage in Ligurien zu verbringen, wie italienische Medien berichteten.

von APA