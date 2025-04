Natascha Ochsenknecht in Trauer um jüngeren Bruder

TV-Persönlichkeit Natascha Ochsenknecht (60) trauert um ihren jüngeren Bruder. Dieser habe eine Freiheitsstrafe in einem bayerischen Gefängnis verbüßt und sei dort tot aufgefunden worden, sagte ihr Manager am Sonntag. Zuvor hatte die "Bild" berichtet. Das bayerische Justizministerium bestätigte den Todesfall in der Justizvollzugsanstalt Bernau am Chiemsee. Darüber hinaus äußerte es sich nicht.

von APA