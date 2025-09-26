News Logo
ABO

"Jimmy Kimmel Live!" nun bei mehr US-Sendern im Programm

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Jimmy Kimmel populärer denn je zuvor
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Immer mehr US-Sender können nun die Late-Night-Show von Jimmy Kimmel wieder ausstrahlen. Zwei Medienunternehmen, Nexstar und Sinclair, hatten zunächst an der Aussetzung der Sendung festgehalten. Nun teilte der Konzern Sinclair mit, ab sofort "Jimmy Kimmel Live!" zurück ins Programm zu nehmen. Man habe in den vergangenen Tagen "gedankenvolle Rückmeldungen" von Zuschauern, Werbekunden und Community-Vorstehern erhalten und ausgewertet, teilte Sinclair mit.

von

Sie wollten gemeinsam mit dem Sender ABC weiterhin Inhalte für ein breites Publikum anbieten. Sinclair hat fast 40 mit ABC verbundene lokale Sender im Portfolio. Das Medienunternehmen Nexstar mit rund 30 ABC-Kunden gab zunächst keine neuen Schritte bekannt. Die beiden Konzerne würden zusammen rund 20 Prozent der lokalen ABC-Kanäle in den USA bedienen, berichtete der Sender CNN.

Die ABC-Late-Night-Show von Jimmy Kimmel war in der vergangenen Woche auf unbestimmte Zeit abgesetzt worden. Hintergrund waren Kommentare des Moderators in seiner Sendung in Bezug auf den tödlichen Angriff auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk.

Die Walt Disney Company, zu der der Sender ABC mit der "Jimmy Kimmel Live!"-Show zählt, hatte mitgeteilt, die Produktion der Show sei ausgesetzt worden, um eine angespannte Situation im Land nicht weiter anzuheizen. Man sei der Meinung, dass einige der Kommentare Kimmels unangebracht gewesen seien. Man habe die vergangenen Tage damit verbracht, intensive Gespräche mit Kimmel zu führen. Das habe nun zur Entscheidung geführt, die Show wieder aufzunehmen.

Kimmels Rückkehr auf die Bildschirme mit seiner TV-Late-Night-Show hatte vorläufigen Zahlen zufolge Rekorde gebrochen. Laut US-Medienberichten schalteten sich fast 6,3 Millionen Zuschauer am Dienstagabend dazu. US-Präsident Donald Trump hatte die vorläufige Absetzung der Show begrüßt - und die Rückkehr Kimmels kritisiert.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
EU-Kommissar Kubilius will Ostflanke vor Drohnen schützen
Politik
EU-Staaten wollen mit Aufbau von "Drohnenwall" beginnen
++ ARCHIVBILD ++ Deutscher Kanzler Merz sieht sein Land noch nicht im Krieg
Politik
Merz: Wir leben "nicht mehr im Frieden"
Israels Ministerpräsident ist am Montag auch im Weißen Haus zu Gast
Politik
UNO-Generaldebatte wird mit Rede von Netanyahu fortgesetzt
Fico schränkt Rechte sexueller Minderheiten und EU-Kompetenzen ein
Politik
Umstrittene Verfassungsänderung in der Slowakei
Ungarische Kampfjets im NATO-Einsatz
Politik
NATO reagiert auf russische Kampfjets über der Ostsee
Trump gegen Annexion von Westjordanland
Politik
Trump will Annexion des Westjordanlands verhindern
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER