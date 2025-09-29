Hollywood-Promis bei Show mit Armanis letzten Kreationen

Über 120 Kreationen für Damen und Herren wurden beim Defilee gezeigt, das mit einer Schweigeminute aller 700 Gäste in Erinnerung an "König Giorgio" begann. Einige Starmodels des Armani-Hauses defilierten auf dem Laufsteg. Glenn Close und Lauren Hutton trugen beide Armani-Smokings.

Zum Schluss traten Leo Dell'Orco, Armanis langjähriger Weggefährte, und Silvana Armani, seine Nichte und Verantwortliche für die Damenkollektion, gemeinsam Hand in Hand auf den Laufsteg. Die Schau wirkte wie ein stilistisches Testament und das Ende eines großen Kapitels in der Geschichte des vor 50 Jahren gegründeten Modekonzerns.

Mehrere Stars gedachten Armani mit bewegten Worten. "Wir haben uns bei den Dreharbeiten des Films 'American Gigolo' kennengelernt. Ich besaß damals nicht einmal einen Anzug, ganz sicher keine Krawatte. Ich kannte Giorgio Armani nicht, niemand in Amerika kannte ihn – ganz ehrlich. Wir wussten überhaupt nichts über Mode. Seine Stoffe waren weich und er hat sich stilistische Freiheiten genommen – mit diesen breiten Schultern. Ich fing an, mich anders zu bewegen und schlüpfte durch Armanis Anzug langsam in die Rolle des Protagonisten. Dafür werde ich Giorgio Armani immer dankbar sein", berichtete Richard Gere, der einen Smoking Armanis trug.

Dutzende Kreationen Armanis sind inzwischen in der Mailänder Pinakothek Brera ausgestellt. Unter dem Titel "Giorgio Armani: Mailand aus Liebe" werden seit Mittwoch ikonische Kleidungsstücke des Designers zwischen weltberühmten Gemälden von Künstlern wie Piero della Francesca und Raffael präsentiert. Die Ausstellung läuft bis zum 11. Jänner 2026.

Armani selbst konzipierte eine Schau, die die Besonderheiten der Räume respektiert und hervorhebt. An dieser arbeitete er bis zu seinem Tod. Die Entwürfe sind in der Mitte der Säle arrangiert - als stille Gäste unter Kunstwerken. Die Auswahl der Stücke liest sich wie ein Rückblick auf ein halbes Jahrhundert Modegeschichte. Zu sehen sind u.a. der legendäre Anzug, den Gere im Film 'American Gigolo' trug, sowie Outfits von Sharon Stone und Katie Holmes bis hin zu Bühnenlooks von Grace Jones.