Historien-Drama "Nuremberg" im Herbst im Kino

Die beiden Oscar-Preisträger Rami Malek (44, "Bohemian Rhapsody") und Russell Crowe (61, "Gladiator") werden in dem Historien-Drama "Nuremberg" über die Nürnberger Prozesse im Herbst in den Kinos zu sehen sein. Das Studio Sony Classics Pictures kündigte den US-Kinostart für November an, zum 80. Jahrestag der Prozesse nach Ende des Zweiten Weltkriegs.

von APA