Autor Michel Bergmann 80-jährig verstorben

Der Autor Michel Bergmann ist nach Angaben des Diogenes-Verlags am 15. Juni in Berlin gestorben. "Wir trauern um unseren geschätzten Autor, dessen Humor und Klugheit uns stets bereichert haben", teilte sein Schweizer Verlag in Zürich mit. Zuvor hatte die "Jüdische Allgemeine" über den Tod berichtet. Bergmann wurde 80 Jahre alt.

von APA