Heinz Hoenig zeigt sich nach Krankheit wieder öffentlich

Schauspieler Heinz Hoenig (73) hat sich nach seiner schweren Krankheit erstmals wieder auf einer Veranstaltung gezeigt. Hoenig kam Montagabend in einem schwarzen Anzug unter großem Medienrummel mit seiner Frau Annika Kärsten-Hoenig zu einem Empfang in Berlin. Seine Frau stützte ihn. Auf die Frage einer Reporterin, woher er so viel Kraft nehme, sagte Hoenig mit leiser Stimme: "Ich hab meine Familie, die gibt mir so viel Kraft."

von APA