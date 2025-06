Denis Villeneuve dreht nächsten "James Bond"

"Einige meiner frühesten Erinnerungen an einen Kinobesuch sind mit 007 verbunden", zitierten Medien aus einem Statement Villeneuves zur Bekanntgabe. "Ich bin damit aufgewachsen, mit meinem Vater James-Bond-Filme zu sehen, seit Dr. No mit Sean Connery. Ich bin ein eingefleischter Bond-Fan. Für mich ist er heiliges Land."

Der letzte Bond-Film, der die Reihe mit Daniel Craig (57) in der Hauptrolle abschloss, kam 2021 heraus. Wer als Nächstes in die Rolle des Geheimagenten schlüpfen wird, ist indes nicht bekannt.

Zuletzt hatte der Brite Aaron Taylor-Johnson ("28 Years Later") die Spekulationen um ein Engagement als neuer Bond angeheizt: In London wurde Taylor-Johnson von einem "Deadline"-Reporter gefragt, was sein nächstes Projekt sei. Seine Antwort: "Darüber darf ich nicht sprechen."