Daniela und Moritz setzten sich bei "GNTM"-Jubiläum durch

Sie haben die Jubiläumsstaffel von "Germany's Next Topmodel" gewonnen: Daniela (20) aus Ostfildern bei Stuttgart und der Berliner Moritz (19) haben sich am Donnerstag in der 20. Ausgabe der Castingshow durchgesetzt. Heidi Klum (52) sah die beiden Nachwuchsmodels im Live-Finale knapp vor den beiden Wienern Magdalena (21) und Pierre (22). Die dritten Plätze gingen an Jannik (22) aus Bad Segeberg in Schleswig-Holstein und an die 19-jährige Zoe aus Pulheim bei Köln.

von APA