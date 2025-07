Ennstal-Classic 2025: Legendäre Klassiker, alpines Panorama und Prominenz am Steuer

Wenn die Motoren bei der Ennstal-Classic 2025 aufheulen, verwandelt sich die Region rund um Schladming-Dachstein wieder in eine Bühne der Extraklasse für historische Fahrzeuge, legendäre Fahrer und automobile Begeisterung pur. Von Donnerstag, 17. Juli, bis Samstag, 19. Juli 2025 führt das traditionsreiche Rallye-Event über drei Tagesetappen hinweg durch vier Bundesländer – und verbindet dabei fahrerischen Anspruch mit atemberaubender Kulisse.

180 Teams, 888 Kilometer, ein Bugatti von 1922

Die diesjährige Ausgabe zählt 180 internationale Teams aus 16 Nationen, die auf insgesamt 888 Kilometern den Spagat zwischen Präzision, Zeitkontrollen und Genussetappen meistern. Vom 103-jährigen Bugatti Typ 13 Brescia (Baujahr 1922) bis zu automobilen Klassikern der 70er-Jahre spannt sich das Spektrum über ein halbes Jahrhundert Automobilgeschichte. Insgesamt 40 Marken – darunter Raritäten, Rennwagen und Alltagsklassiker – demonstrieren eindrucksvoll, warum die Ennstal-Classic zu den bedeutendsten Oldtimer-Rallyes Europas zählt.

Prominenz auf der Strecke und bei den Side-Events

Neben Rallye-Legenden wie Hans-Joachim Stuck und Dieter Quester standen heuer auch namhafte Neuzugänge am Start: „Mr. Safetycar“ Bernd Mayländer, Dakar-Champion Matthias Walkner sowie zahlreiche Sammler, Motorsportfans und Freunde der automobilen Kultur. Begleitet wurde das Event von stilvollen Side-Events wie der Notte di Classiche, der Porsche Night und der exklusiven Driver’s Lounge im Classic-Zelt.

Routen-Highlights und präzise Sonderprüfungen

Die erste Etappe am Donnerstag führte von Gröbming über Assach, Mauterndorf, Schloss Moosham und Burg Taggenbrunn bis nach Schladming, mit Stationen wie der Sonderprüfung am Red Bull Ring und dem kulinarischen Zwischenstopp beim Cateringteam Jezeršek. Am Freitag steht eine Strecke durch die Wasserlandschaften Österreichs auf dem Programm: über Lunz am See, den Stadtplatz von Steyr, Gmunden am Traunsee und Pürgg zurück nach Gröbming – inklusive spektakulärer Sonderprüfung im Werk von Steyr Automotive. Den stimmungsvollen Ausklang bietet die Porsche Night.

Am Samstag, dem Finaltag, wartet mit der Bergwertung auf den Stoderzinken das fahrerische Highlight. Danach verwandelt sich Gröbming in eine lebendige Freiluftausstellung: Beim Porsche Design Grand Prix, der Ferrari Classiche Demofahrt und dem Auftritt historischer Rennwagen wird das automobile Kulturerbe gefeiert.

Gröbming als Zentrum europäischer Fahrkultur

Die Ennstal-Classic bleibt ihrem Ruf treu: Fahrkultur auf höchstem Niveau, beeindruckende Routen, perfektes Organisationstempo und ein stimmiges Gesamtpaket, das Enthusiasten, Prominenz und Zuschauer gleichermaßen begeistert. Wer klassische Automobile nicht nur bestaunen, sondern erleben will, für den ist Gröbming im Juli der Pflichttermin.