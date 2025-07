Einfach kOSTbar: Oststeiermark präsentiert neue Markenpositionierung mit Herz

Frischer Markenauftritt, klares Bekenntnis zum Grünen Herz: Die Oststeiermark hat sich neu erfunden – zumindest visuell und strategisch. Mit dem neuen Claim „Einfach kOSTbar“ und einem überarbeiteten Logo setzt der Tourismusverband Oststeiermark ein starkes Signal für Qualität, Kulinarik und Gastfreundschaft – und stellt gleichzeitig als erste steirische Region das Grüne Herz prominent in den Mittelpunkt ihres öffentlichen Auftritts.

„Mit dem neuen Markenauftritt möchten wir die Stärken unserer Region sichtbar machen und unsere Position als nachhaltige, genussvolle und lebenswerte Destination weiter festigen“, betont Stefan Schindler, Geschäftsführer des Tourismusverbands Oststeiermark. „Einfach kOSTbar“ bringe auf den Punkt, was die Region ausmacht: Ehrlichkeit, Qualität, gelebte Gastlichkeit – und das mit Herz.

Herzstück der Steiermark mit nationaler Strahlkraft

Die Entscheidung, das Grüne Herz als zentrales Element in das neue Logo zu integrieren, sei bewusst getroffen worden, heißt es aus der STG. Michael Feiertag, Geschäftsführer der Steirischen Tourismus und Standortmarketing GmbH, sieht in der Oststeiermark einen starken Vorreiter:

„Die Oststeiermark ist die erste Region, die das Grüne Herz so prominent ins Zentrum ihres Markenauftritts stellt. Das freut uns besonders – denn es zeigt, wie kraftvoll und verbindend dieses Symbol ist. Die aktuelle Platzierung auf Rang 27 der internationalen Markenstudie BrandAsset Valuator ist der beste Beweis für den wachsenden Markenwert der Steiermark.“

Tradition trifft Design – mit klarer Botschaft

Erarbeitet wurde die neue Positionierung in Zusammenarbeit mit der Agentur saintstephens, die bereits die Weiterentwicklung der Marke „Steiermark – Das Grüne Herz Österreichs“ mitgestaltet hat. Das neue Logo der Oststeiermark ist kompakt, digitalfit und klar lesbar – auch auf kleinen Flächen wie Etiketten oder Smartphones. Es verbindet modernes Design mit starker regionaler Identität und nutzt gleichzeitig die Bekanntheit des Grünen Herzens.

„Die Markenauffrischung ist das sichtbarste Zeichen dafür, wie stark die Region durch die Strukturreform zusammengewachsen ist“, sagt Kathrin Großschedl, Vorsitzende-Stellvertreterin des Oststeiermark Tourismus. Als Gastronomin freut sie sich besonders über die kulinarische Aufwertung: „Die Vielfalt, Qualität und Leistbarkeit unseres Angebots machen uns fast unvergleichlich. Das neue Logo und der Claim sind ein starkes Werkzeug für unsere Betriebe – und für das ganze Grüne Herz.“

Auch Julia Fandler von der traditionsreichen Ölmühle Fandler zeigt sich überzeugt: „Das neue Design stärkt nicht nur die Tourismusmarke, sondern gibt auch unseren Produkten eine klare, emotionale Herkunft. Ein Fandler-Öl wird damit mehr als ein kulinarisches Mitbringsel – es wird zum Boten einer ganzen Region.“