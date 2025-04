Europa bekommt seinen ersten Universal-Themenpark

Im Norden von London soll bis 2031 der erste Universal-Themenpark in Europa entstehen. Wie die britische Regierung am Mittwoch bekannt gab, soll der in Bedford geplante Park des Filmstudios im ersten Jahr 8,5 Millionen Besucher anziehen. Die Pläne umfassen ein Hotel mit 500 Zimmern sowie Einzelhandels-, Gastronomie- und Unterhaltungskomplexe.

Die Universal Studios verfügen über fünf Resorts und Parks in den US-Bundesstaaten Kalifornien und Florida sowie in Singapur, Japan und China und bieten Fahrgeschäfte und Attraktionen an, die auf "Jurassic Park", "Harry Potter" und anderen Filmreihen basieren. Der britische Premierminister Keir Starmer sagte in einer Erklärung, dass die Multi-Milliarden-Pfund-Investition Bedford zur Heimat eines der größten Unterhaltungsparks in Europa machen würde.