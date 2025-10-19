Zweisprachige Ortstafeln in Südkärnten beschmiert

Die Ortsbezeichnungen in deutscher Sprache blieben unberührt. Die Zahl der beschädigten Tafeln hat sich im Laufe des Vormittags um eine erhöht, weil nicht sofort erkannt wurde, dass an einer Straße in Bad Eisenkappel je eine Tafel an jeder Straßenseite stand, hieß es vonseiten der Polizei gegenüber der APA. Es bestehe der dringende Verdacht, dass es sich um eine politisch motivierte Straftat handelt, wurde betont. Dementsprechend werden die weiteren Ermittlungen vom Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung mit Unterstützung der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) geführt.

An die Bevölkerung erging ein Zeugenaufruf über mögliche Wahrnehmungen - verdächtige Personen, Fahrzeuge oder auch einschlägige Gespräche, die auf eine Täterschaft hinweisen könnten. Hinweise können auch anonym oder via E-Mail: lpd-k-lse@polizei.gv.at abgegeben werden.

"Ich verurteile die Sachbeschädigungen an mehreren zweisprachigen Ortstafeln in Kärnten scharf", reagierte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) Sonntagvormittag in einem ersten Statement. "Derartige strafbare Handlungen werden nicht toleriert und konsequent verfolgt", hielt Karner am Sonntagvormittag fest.

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) verurteilte die Vandalenakte gegen die zweisprachigen Ortstafeln aufs Schärfste: "Vandalenakte wie diese und andere sind ein feiger Angriff auf das friedliche und respektvolle Zusammenleben in unserem Land", betonte Kaiser per Aussendung. Es zeige sich, "dass wir das zarte Pflänzchen der in den letzten Jahren so positiv gewachsenen Beziehungen zwischen unseren deutsch- und slowenischsprachigen Landsleuten weiter schützen und stärken müssen - vor jenen, wenigen Realitätsverweigerern, die offenbar in der Vergangenheit steckengeblieben sind". Er erwarte sich von den Behörden vollständige Aufklärung: "Die Täter müssen zur Rechenschaft gezogen werden und sollten geschichtliche Nachhilfe bekommen." Auch Valentin Inzko vom Rat der Kärntner Slowenen verurteilte die Schmieraktion und drängte, dass "eine Eskalation der Lage dringend verhindert" werden müsse.

Am Vormittag wurden die betroffenen Ortstafeln auf Spuren untersucht. Vier der fünf Tafeln waren bereits gereinigt und wieder aufgestellt. Im Laufe des Tages sollten alle zweisprachigen Ortstafeln im Bezirk durch die jeweils zuständige Polizeiinspektion auf Beschädigungen kontrolliert werden.