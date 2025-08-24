News Logo
Zwei Tote bei Israel-Attacke auf Sanaa

Politik
Ziel militärische Stellungen der Houthi-Miliz
©AFP, APA, MOHAMMED HUWAIS
Die israelische Armee hat am Sonntag nach eigenen Angaben militärische Stellungen der Houthi-Miliz in Jemens Hauptstadt Sanaa angegriffen, zwei Menschen sollen gestorben sein. "Die Angriffe wurden als Reaktion auf wiederholte Attacken des terroristischen Houthi-Regimes gegen den Staat Israel und seine Zivilbevölkerung ausgeführt", erklärte die Armee. Die Houthis hätten in den vergangenen Tagen israelisches Gebiet unter anderem mit Boden-Boden-Raketen und Drohnen beschossen.

Der Houthi-Sender Al-Masirah meldete, bei den israelischen Angriffen seien zwei Menschen getötet und fünf weitere verletzt worden. Sie hätten unter anderem eine Einrichtung eines Ölkonzerns sowie ein Kraftwerk im Süden der Hauptstadt getroffen.

Die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz, die einen Großteil des Jemen kontrolliert, hat Israel seit Beginn des von der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas ausgelösten Gazakrieges im Oktober 2023 immer wieder mit Raketen und Drohnen angegriffen - nach eigenen Angaben aus "Solidarität" mit den Palästinensern.

Die meisten Geschosse werden von der israelischen Luftabwehr zerstört. Im November 2023 begannen die Houthis zudem damit, im Roten Meer und im Golf von Aden Handelsschiffe mit angeblichem Bezug zu Israel anzugreifen.

Die Houthis gehören neben der Hisbollah im Libanon und der Hamas im Gazastreifen zu der vom Iran angeführten und gegen Israel und die USA gerichteten "Achse des Widerstands". Deren erklärtes Ziel ist die Vernichtung Israels.

Smoke billows after an Israeli air strike on Yemen's Huthi-held capital Sanaa on August 24, 2025. The Israeli army said it targeted Huthi military sites in the Yemeni capital Sanaa on August 24, including areas near the presidential palace along with power plants and a fuel storage facility. (Photo by Mohammed HUWAIS / AFP)

