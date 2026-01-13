Stimmungsbild: Wirtschaftspessimismus in Österreich nimmt zu

Ein Licht am Ende des Tunnels wird nur von wenigen Menschen gesehen. Die Österreicherinnen und Österreicher rechnen eher mit einer weiteren Verschlechterung als mit einer Verbesserung der Verhältnisse.

Ob es um ihr Leben im Allgemeinen geht oder die finanzielle Situation des eigenen Haushalts. Oder um die wirtschaftliche Lage: 39 Prozent befürchten, dass sich diese in den kommenden zwölf Monaten noch mehr eintrüben wird, gerade einmal 20 Prozent gehen von einem Aufschwung aus. Ähnlich verhält es sich in Bezug auf den Arbeitsmarkt: 37 Prozent erwarten eine Verschlechterung, nur 17 Prozent eine Verbesserung.