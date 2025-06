Wiener Gemeinderat konstituiert sich

Die SPÖ verfügt künftig im Stadtparlament über 43 Sitze (minus 3), die FPÖ 22 (plus 14), die Grünen 15 (minus 1), die NEOS 10 (plus 2) und die ÖVP ebenfalls über 10 (minus 12). Die rot-pinke Regierungsriege blieb nahezu unverändert. Neu ist lediglich Barbara Novak. Die bisherige Landesparteisekretärin der SPÖ wird neue Wirtschafts- und Finanzstadträtin. Sie folgt in dieser Funktion auf Peter Hanke, der in die Bundesregierung gewechselt ist.