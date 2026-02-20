2nd Opinion: Krieg und Frieden

Als 1989 der Kalte Krieg ohne Blutvergießen zu Ende ging, dachten viele, dass mit dem „Ende der Geschichte“ (Francis Fukuyama, 1992) auch der „ewige Friede“ (Immanuel Kant, 1795) angebrochen sei, aber es dauerte nicht viel länger als das größenwahnsinnige Jahrzehnt der 90er-Jahre, bis sich die Ernüchterung langsam Bahn brach. Das erste Vierteljahrhundert des neuen Jahrtausends war eine ziemliche Rosskur in Sachen Reality-Check.

Es ist sicher kein Zufall, dass die 1990er-Jahre auch die Zeit waren, in denen es dem New Yorker Immobilienunternehmer Donald Trump durch Manöver, die sich ohne eine gewisse Neigung zum Größenwahn und die Bereitschaft zur Selbstkarikatur nicht erklären lassen, gelang, die drohende Pleite seines Imperiums abzuwenden.

Von da an war Donald Trump in den Augen von Donald Trump nicht mehr zu stoppen. Wenn dieser Tage in Washington der „Friedensrat“ tagt, den er für die Umsetzung seines „Friedensplans“ für Gaza ins Leben gerufen hat, der aber perspektivisch als UNO-Ersatz unter amerikanischer Führung konzipiert ist, sind wir der Welt von „1984“ wieder einen Schritt nähergekommen.