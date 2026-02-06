2nd Opinion: Der Aufgabe nicht gewachsen

Zu Österreich fällt einem seit der Amtsübernahme durch die amtierende Dreier­koalition noch weniger ein als zuvor. Das Land hat während der Nachkriegsjahrzehnte zwei Mal Politikergestalten hervorgebracht, die den Anschein erweckten, sie wüssten ungefähr, wo sie mit dem Land und seinen Bürgern hinwollten:

Bruno Kreisky in ein keynesianistisches Paradies mit Chancen für alle, was einen extrem positiven und einen ebenso extrem negativen Effekt hatte: Er hat Generationen von jungen Menschen die Loslösung aus vorher hermetischen Verhältnissen ermöglicht und auf diese Weise einen Boom an individuellen Aufstiegsgeschichten ermöglicht. Gleichzeitig hat er mit seiner Behauptung, dass ihm in ein paar Milliarden Schulden mehr weniger Kopfzerbrechen bereiten würden als ein paar hunderttausend Arbeitslose mehr die Ideologie, dass Staatshaushalte eigentlich keine Haushalte sind, tief ins österreichische Bewusstsein eingegraben.

Der zweite war Wolfgang Schüssel. Verfemt durch seine Koalition mit dem Gottvater des europäischen Populismus, Jörg Haider, hat er gezeigt, dass man auch an den großen Rädern des Staatshaushalts drehen kann, namentlich an den Pensionen, die derzeit und schon immer den Staatshaushalt an und über die Grenze der Unfinanzierbarkeit gebracht haben und bringen. Sparen hieß in Österreich immer, dass man nicht ganz so viel mehr ausgibt, als man eigentlich vorhatte – und man behauptet dann, dass man mit dem eingesparten Geld endlich mehr ausgeben könnte, nur diesmal für die richtigen Dinge. Probieren Sie das einmal in Ihrem Unternehmen.

Dann kamen Gusenbauer, Faymann, Kern, Kurz und Nehammer. Letzterer, das gerät schon wieder in Vergessenheit, hatte im letzten Wahlkampf behauptet, dass die von etlichen Wirtschaftsforschern dringend eingemahnte Sanierung des komplett aus dem Ruder laufenden Budgets eigentlich gar nicht notwendig sei, weil sich die Schulden im Zuge eines zu erwartenden Wirtschaftswachstums von zehn Prozent in den nächsten drei Jahren gewissermaßen selbst aufessen würden. Es wird niemanden wundern, dass man ihm daraufhin eine wichtige Position einer europäischen Finanzinstitution angeboten hat, die brauchen dort genau solche Leute.