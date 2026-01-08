SPÖ: Was Kern kann – und was nicht

Was Sebastian Kurz für die ÖVP ist, ist Christian Kern für die SPÖ: Ein ehemaliger Kanzler und Parteivorsitzender, der nicht ganz weg ist. Der sich noch immer gerne zum politischen Geschehen äußert und manchen sogar als letzte Hoffnung gilt – insofern jedenfalls, als sie nur ihm zutrauen, die Partei wieder nach vorne zu bringen.

Wie die ÖVP unter Führung von Kanzler Christian Stocker, hält die SPÖ von Vizekanzler Andreas Babler in Umfragen keine 20 Prozent mehr. Es wirkt aussichtslos. Würde es ihnen mit Kurz bzw. Kern jedoch besser gehen? Nur weil es das in der Vergangenheit einmal getan hat, ist das alles andere als sicher. Die Sympathiewerte von Kurz etwa sind deutlich schlechter geworden.