Faktum der Woche: Verlorene Zuversicht

Die anhaltend hohe Inflation und die längste Rezession der Zweiten Republik setzen sehr vielen Menschen in Österreich zu. Zwar geht gut die Hälfte davon aus, dass sich der persönliche Lebensstandard in den kommenden fünf Jahren nicht verändern wird. 37 Prozent befürchten jedoch, dass er sich verschlechtern, und gerade einmal zehn Prozent, dass er sich verbessern wird. Das hat eine Eurobarometer-Erhebung* im Auftrag des Europäischen Parlaments ergeben, die vor dem Sommer durchgeführt worden ist. Hierzulande sind 1.000 Frauen und Männer befragt worden.

Auffallend sind extreme Unterschiede. Und zwar vor allem nach Alter: Am ehesten noch gehen Jüngere von einer Verbesserung aus, bei Älteren scheint die Zuversicht verloren zu sein. Bei 40- bis 54-Jährigen handelt es sich noch um acht, bei ab 55-Jährigen jedoch nur um zwei Prozent. Ähnlich gering ist der Anteil auch bei dem Fünftel der Befragten, das sich selbst der „Arbeiterklasse“ zuordnet. Bei ihm sind es drei Prozent.