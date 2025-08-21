News Logo
ABO

Vance und Hegseth bei Nationalgarde: Buhrufe in Washington

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
US-Verteidigungsminister Hegseth/Trump-Vize Vance mit Nationalgarde
©APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA, POOL
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
US-Vizepräsident JD Vance und Verteidigungsminister Pete Hegseth haben am Mittwoch in Washington stationierte Nationalgardisten besucht. Die beiden Republikaner zeigten sich am Hauptbahnhof Union Station mit Soldaten, die auf Anordnung von Präsident Donald Trump dort im Einsatz sind, und posierten mit ihnen in einem Schnellrestaurant. Währenddessen äußerten Gegner der Maßnahmen lautstark ihren Unmut und begleiteten den Besuch mit Buhrufen.

von

In den vergangenen Tagen waren im Stadtbild von Washington zunehmend Soldaten und andere Einsatzkräfte von Bundesbehörden präsent. Demonstrierende begegneten ihnen mit Transparenten und Sprechchören, Videos in sozialen Netzwerken zeigen teils hitzige Szenen.

Kritiker werfen der Trump-Regierung vor, mit der aus ihrer Sicht martialischen Präsenz lediglich Stärke demonstrieren und damit von innenpolitischen Problemen des Republikaners ablenken zu wollen. Zugleich gibt es Stimmen, die zwar ein härteres Vorgehen befürworten, jedoch kritisieren, dass die Soldaten vor allem an symbolträchtigen Orten wie der National Mall eingesetzt werden - und nicht dort, wo die Kriminalität statistisch am höchsten ist. Vance lobte indes die Einsatzkräfte, die seiner Darstellung nach binnen weniger Tage für einen deutlichen Rückgang der Kriminalität gesorgt hätten.

Trump hatte vergangene Woche per Dekret verfügt, dass die Polizei im Hauptstadtbezirk vorerst Justizministerin Pam Bondi untersteht. Deren Versuch, den Chef der US-Drogenbehörde DEA an die Spitze der Polizei zu setzen, scheiterte jedoch juristisch - Polizeichefin Pamela Smith blieb im Amt. Zugleich ordnete Trump den Einsatz Hunderter Nationalgardisten in Washington an. Mehrere republikanisch geführte US-Bundesstaaten wollen ebenfalls Nationalgardetruppen in die Hauptstadt entsenden, um den Einsatz zu unterstützen.

Offiziell begründet Trump das Vorgehen mit angeblich ausufernder Kriminalität und Verwahrlosung des öffentlichen Raums - wobei Kriminalstatistiken seine Behauptung nicht bestätigen. Im Fokus der Strafverfolgungsbehörden stehen auch Migranten, die sich womöglich ohne Aufenthaltsgenehmigung im Land aufhalten, sowie Obdachlose auf den Straßen und Plätzen der Stadt.

Die zum US-Heer gehörende Nationalgarde war schon häufiger in der Hauptstadt aktiv. Zwar haben üblicherweise die Bundesstaaten die Kontrolle über diese militärische Reserveeinheit. In besonderen Lagen - etwa bei Naturkatastrophen, Unruhen und Notfällen im Inneren - kann der Präsident sie aber unter Bundeskommando stellen. Im Sonderfall der US-Hauptstadt, die kein eigener Bundesstaat ist, untersteht die Nationalgarde ohnehin direkt dem Präsidenten.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Israels Verteidigungsminister Katz (Archivbild)
Politik
Israel billigt Gaza-Einnahme - 60.000 Reservisten einberufen
Polens Außenminister Wladdyslaw Kosiniak-Kamysz
Politik
Warschau: In Polen abgestürzte Drohne stammt aus Russland
Blick auf die Siedlung Maale Adumim bei Jerusalem
Politik
Israelischer Planungsausschuss billigt umstrittene Baupläne
Der renommierte Museumsverbund gab zunächst keine Stellungnahme ab
Technik
Trump erhöht Druck auf US-Museen
Trump bereitet einen Dreier-Gipfel vor
Politik
Hinweise auf möglichen Ukraine-Gipfel in Budapest
Massendemo in Tel Aviv für Ende des Gazakriegs und Geiseldeal
Politik
Israel verlangt für Waffenruhe Freilassung aller 50 Geiseln
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER