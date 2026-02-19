Präsidentenwahl: Die SPÖ sucht das richtige Profil

Niessl ist Vertreter einer rechten SPÖ. Sich gegen Freiheitliche rechts der Mitte durchzusetzen, ist jedoch schwer. Und zwar unabhängig davon, wer für sie bei der Präsidentschaftswahl in den Ring steigt: Auf diesem Feld wirkt die Partei unschlagbar. Sprich: Die SPÖ würde mit größerer Wahrscheinlichkeit eine Niederlage erleiden.

Zweitens: Im Fall einer Stichwahl mit einem freiheitlichen Kandidaten, einer freiheitlichen Kandidatin würde es erst recht darauf ankommen, den Wählern auf der anderen Seite jemanden anzubieten, der sich klar unterscheidet – und dem Bürgerliche genauso ihrer Stimme geben können wie zum Beispiel Linke.

Siehe Bundespräsidenten-Wahl 2016: FPÖ-Mann Norbert Hofer machte sich unter anderem dadurch für viele unwählbar, dass er sich vorübergehend für ein EU-Austrittsreferendum aussprach. Umgekehrt machte sich Van der Bellen durch Bekenntnisse zu Europa, aber auch Heimat für die meisten dieser Leute wählbar. Es war Teil seines Erfolgs: Laut Sozialforschungsinstitut „Foresight“ schaffte er es, neben praktisch allen teilnehmenden Grünen-, 90 Prozent der SPÖ- und immerhin 55 Prozent der ÖVP-Anhänger für sich zu gewinnen.