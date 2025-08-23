News Logo
ABO

Ukraine verliert Mig-29 - Russland greift mit Drohnen an

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Russland intensiviert die Drohnenangriffe auf die Ukraine
©APA, HANDOUT, UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Die Ukraine hat nach Militärangaben eines ihrer Kampfflugzeuge MiG-29 verloren. Der Pilot sei getötet worden, teilte der Generalstab in Kiew am Samstag auf Facebook mit. Die Rede war von einem Unfall beim Landeanflug nach einem Kampfeinsatz. Die Unfallursache werde untersucht. Russland griff in der Nacht indes mit 49 Kampfdrohnen Ziele in der Ukraine an. Auch die ukrainische Hauptstadt Kiew wurde wieder attackiert.

von

Der noch zu sowjetischen Zeiten konstruierte Mehrzweckjäger MiG-29 ist mit wenigen Dutzend Exemplaren das am häufigsten vertretene Flugzeug in der kleinen ukrainischen Luftwaffe. Wegen des russischen Angriffskrieges hat die Ukraine auch Maschinen dieses Typs aus anderen Ländern bekommen, so aus Polen und der Slowakei.

Nach Mitteilung der ukrainischen Luftwaffe wurden 36 der 49 Kampfdrohnen, mit denen Russland in der Nacht angriff, ausgeschaltet. Es habe Treffer an sieben Orten gegeben. Am Vormittag gab es in der Hauptstadt Kiew erneut Luftalarm wegen russischer Drohnen. Die Luftabwehr war im Einsatz, wie Bürgermeister Vitali Klitschko mitteilte. Eine Drohne sei auf eine Straße gestürzt.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Trump mit einer Kappe mit der Aufschrift "Trump hat in allem Recht"
Politik
Trump hat bei Treffen Putin-Selenskyj keine Eile mehr
IPC-Initiative sieht 132.000 Kinder in Gaza vom Hungertod bedroht
Politik
Netanyahu hält trotz Hungersnot in Gaza an Kriegszielen fest
Einst in Trumps Gunst, jetzt in seinem Fadenkreuz
Politik
FBI durchsuchte Haus von Trumps Ex-Sicherheitsberater Bolton
Zerstörungen im Gazastreifen
Politik
Hungersnot in Gaza -Netanyahu: "Glatte Lüge"
Rutte (l.) bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Selenskyj
Politik
Rutte fordert "robuste Sicherheitsgarantien" für die Ukraine
Ungarns Außenminister will die EU-Kommission einschalten
Politik
Ukrainische Raketen treffen russische Ölpumpstation
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER