Trump telefoniert mit Lukaschenko

Er habe Lukaschenko für die Freilassung politischer Gefangener gedankt, erklärte Trump weiter. Beide Regierungen verhandelten derzeit "über die Freilassung 1.300 weiterer Gefangener", fügte er hinzu.

Zuvor hatte die belarussische staatliche Nachrichtenagentur BELTA über das Telefonat berichtet. "Lukaschenko hat Trump und seine Familie nach Belarus eingeladen, und er hat zugesagt", meldete BELTA. Die beiden Staatschefs hätten zudem über die bilateralen Beziehungen zwischen den USA und Belarus sowie über den Krieg in der Ukraine gesprochen.

Lukaschenko ist seit 1994 in Belarus an der Macht und unterdrückt dort die Opposition und unabhängige Medien. Nach Schätzungen der Menschenrechtsorganisation Viasna sitzen 1.186 politische Gefangene in den belarussischen Gefängnissen. Viele von ihnen waren 2020 bei Massenprotesten gegen Lukaschenkos umstrittene Wiederwahl verhaftet worden. Im Juni hatte der Machthaber auf Druck aus Washington gut ein Dutzend Gefangene freigelassen, darunter den führenden Oppositionspolitiker Sergej Tichanowski.

Putin und Trump treffen sich später am Freitag im US-Staat Alaska. Der Gipfel auf dem US-Militärstützpunkt Elmendorf-Richardson in Anchorage beginnt nach Angaben aus Moskau um 11.30 Uhr Ortszeit (21.30 Uhr MESZ). Im Anschluss wollen die beiden Staatschefs nach Angaben des Kreml eine gemeinsame Pressekonferenz abhalten.

Wenige Stunden vor seinem Gipfel legte der russische Präsident Wladimir Putin staatlichen Medienberichten zufolge Blumen an einem Denkmal in der fernöstlichen russischen Stadt Magadan nieder. Die Skulptur erinnert an die Zusammenarbeit zwischen den USA und der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg und zeigt den Händedruck eines sowjetischen und eines amerikanischen Piloten.

Putin soll nach Kremlangaben pünktlich um 11.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MESZ) mit dem Flugzeug in Alaska ankommen. Putin werde dann am Flugzeug von Trump persönlich empfangen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow dem russischen Staatsfernsehen. Starten sollte der Präsident demnach rechtzeitig in Magadan.

Die Flugzeit für die noch gut 3.000 Kilometer bis Anchorage wurde mit vier Stunden berechnet. Wegen des stürmischen Windes und Regens fragte der Mitarbeiter des Staatsfernsehens, ob die Ankunft denn pünktlich sein könne. Peskow erwiderte, dass Putin es immer pünktlich schaffe. Der Kremlchef ist allerdings international bekannt dafür, seine Gesprächspartner auch mal Stunden warten zu lassen.