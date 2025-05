Trump kündigt Verdoppelung der Stahlzölle auf 50 Prozent an

US-Präsident Donald Trump will Zölle für die Einfuhr von Stahl in die Vereinigten Staaten von 25 auf 50 Prozent des Warenwerts verdoppeln. Das kündigte Trump am Freitag (Ortszeit) vor Mitarbeitern eines Stahlbetriebs im US-Bundesstaat Pennsylvania an. Die zusätzlichen Gebühren für Einfuhren würden die US-Stahlindustrie stärken, sagte der Republikaner. Trump betonte, Zölle seien sein absolutes Lieblingswort. Die Umsetzung der Erhöhung soll am Mittwoch, 4. Juni, erfolgen.

von APA