Trumps Kreuzzug gegen die „Wokeness“

Trumps Einstellung zur „Black Lives Matter“-Bewegung zeigte sich schon während seiner ersten Amtsperiode, als der Tod George Floyds bei einem gewaltvollen Polizeieinsatz in Minnesota landesweite Proteste – unter anderem nahe dem Weißen Haus – ausgelöst hatte. Trump drohte mit einem Einsatz des Militärs gegen Demonstranten. Die seit Juni 2020 an das Schicksal Floyds erinnernde Kunstinstallation „Black Lives Matter“ wurde nach Anordnung Trumps abgerissen. Anfang März trugen Arbeiter mit Presslufthämmern den riesigen gelben Schriftzug von der Straße in der Nähe des Weißen Hauses ab – nicht ohne Folgen.

Amerika-Expertin Heike Paul sieht den Fortschritt afroamerikanischer Bürgerrechte bedroht, wie sie in einem APA-Interview sagte. Trump werfe der „Black Lives Matter“-Bewegung vor, Amerika zu spalten. Folglich musste die berühmte Anti-Rassismus-Parole daher ebenfalls dran glauben – so wie die zahlreichen Wörter, die für den Kampf gegen die Klimakrise und das Engagement für soziale Gerechtigkeit stehen. Ob der „woke“-Gedanke in seiner ursprünglichen Bedeutung in den Köpfen der Menschen fortlebt, wird sich zeigen.