Usha Vance: Wer ist die Frau an der Seite von Trump-Vize J.D. Vance?

Als Tochter indischer Einwanderer wuchs die Second Lady als Usha Chilukuri in Rancho Peñasquitos, einem wohlhabenden Vorort von San Diego, auf. Ihr Vater war Maschinenbauingenieur am IIT Madras in Indien und Dozent an der San Diego State University, ihre Mutter Molekularbiologin und Rektorin an der University of California, San ­Diego. Beide waren fest verankert im engen Kreis indisch-amerikanischer Akademiker und Fachkräfte.

Freunde aus ihrer Schulzeit beschrieben Usha Vance gegenüber der New York Times als „Führungspersönlichkeit“ und „Bücherwurm“. „Mit fünf oder sechs Jahren erhob sie bereits Anspruch auf Führungsrollen“, sagte ein enger Freund der Familie, Vikram Rao, der Zeitung. „Sie entschied, welche Brettspiele wir spielten und welche Regeln galten. Sie war nie gemein oder unfreundlich, aber sie war der Boss.“

Diesen Ehrgeiz und Tatendrang zeigte Vance auch im Alter von 17 Jahren beim Quizwettbewerb für Highschool-­Schüler in einem Interview mit der San Diego Union-Tribune. „Es reicht nicht, die Antworten zu kennen“, sagte sie. „Man muss sie auch schnell abrufen und formulieren können.“ Nach ihrem Schulabschluss absolvierte sie binnen vier Jahren ein Geschichtsstudium an der Yale University, danach erforschte sie dank eines Gates-Stipendiums an der Universität Cambridge die Ursprünge des Urheberrechts und erwarb 2010 einen Master-Abschluss in Philosophie.