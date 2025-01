Im Süden Grönlands gibt es allerdings das Minenprojekt „Tanbreez“, auf das Trump offenbar ein Auge geworfen hat. Es beherbergt das weltweit größte Vorkommen an schweren Seltenen Erden, die eine Schlüsselrolle in vielen modernen Technologien spielen. Diese finden u. a. Verwendung in Magneten, die für saubere Energietechnologien unverzichtbar sind, ebenso wie in der Kommunikations- und Militärtechnik, etwa für Sonarsensoren.

Immer wieder kommt es zu Lieferengpässen, da die Nachfrage das Angebot seit Jahren übersteigt. Besonders problematisch für die USA: Sie besitzen keine eigenen Schwere-Seltene-Erden-Vorkommen, sodass sie diese – ausgerechnet vom Weltmarktführer China – zukaufen muss.

„Tanbreez“ ist im Besitz eines australischen Privatmannes. Seit vielen Jahren versucht er, die Rechte an den Vorkommen zu verkaufen. Bisher ohne Erfolg.