Als nächsten Schritt wollte Seward Grönland kaufen. Dänemark akzeptierte das Angebots Sewards. Doch die öffentliche Meinung – Journalisten beschrieben Alaska als „Seward’s Icebox“ – verhinderte die Transaktion. Seward gab nicht auf und schickte eine Expedition nach Grönland. Sie kam mit der Nachricht zurück, es gebe Kohle, Eisen, Nickel, Kupfer und ein endlos weites Gebiet mit Tieren und Fischen. „Mit Alaska und Grönland könnte Amerika den weltweiten Handel mit Rohstoffen und Nahrung kontrollierten,“ verteidigte Seward seine Idee.

Doch am Spott der politischen Konkurrenten und Medien, die zynisch und kurzsichtig den Ankauf von Alaska als „Steward’s Folly“ (Stewards Torheit) kritisierten, scheiterte die Idee. Jahre später entdeckten einige Wagemutige Gold in Alaska, und Tausende machten sich auf den Weg in die eisige Wildnis. Heute wird Stewards Idee als strategische Meisterleistung gefeiert. 1910 versuchten die USA, Grönland über einen Landtausch zu bekommen. Der US-Botschafter in Dänemark präsentierte einen verrückten Vorschlag: Dänemark bedauerte damals den Verlust von Schleswig-Holstein, das 1864 an Deutschland fiel. In diesem Zusammenhang sollte Dänemark Grönland an die USA abtreten, dafür würde Dänemark eine Gruppe von Inseln auf den Philippinen bekommen, die wiederum an Deutschland gehen sollten, im Austausch für Schleswig-Holstein, das Dänemark zurückbekommen würde. Der Plan wurde monatelang verhandelt, jedoch nie umgesetzt.