Trauerfeier und Gedenken am Grazer Hauptplatz nach Amoklauf

Laut Stadt Graz sind u. a. Reden von Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ), Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ), Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) sowie Religionsvertretern geplant, umrahmt von Musikstücken des HIB art chor, eines Schulchors einer Schule in Graz-Liebenau.

Gedacht wird der zehn getöteten und elf verletzten Menschen, auf die ein Ex-Schüler in der Schule in der Dreierschützengasse am Dienstagvormittag geschossen hatte, bevor er Suizid verübte. Vor fast genau zehn Jahren, am 28. Juni 2015, hatte ebenfalls am Hauptplatz eine von über 10.000 Menschen besuchte Trauerfeier für die drei Menschen stattgefunden, die während einer Amokfahrt eines Mannes durch die Innenstadt acht Tage zuvor getötet worden waren.