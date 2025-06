Regierung kündigt nach Amoklauf in Graz Maßnahmenpaket an

Nach dem Amoklauf an einer Grazer Schule will die Regierung in der kommenden Woche ein Maßnahmenpaket beschließen, das unter anderem eine deutliche Verschärfung des Waffengesetzes mit strengeren Eignungsvoraussetzungen zum Waffenbesitz sowie Einschränkungen des Zugangs zu Waffen für bestimmten Personengruppen vorsieht. Das teilte das Bundeskanzleramt am Samstag in der Früh mit. Auch der Datenaustausch zwischen den Behörden soll verbessert werden.

von APA