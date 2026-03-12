Stiftungsrat betraut Thurnher mit vorläufiger ORF-Führung

Es ist anzunehmen, dass sich die gegenwärtige ORF-Radiodirektorin Thurnher dafür auch bewirbt. Wenig später erfolgt Anfang Mai die Ausschreibung für die eigentliche fünfjährige Generaldirektor-Funktionsperiode ab 2027. Bis dahin hätte Weißmann Österreichs größtes Medienhaus steuern sollen. In der Sitzung am Donnerstag soll zudem die Geschäftsordnung des Stiftungsrats angepasst werden. Geplant ist damit, eine straffere Debattenführung zu ermöglichen. Im Falle von hartnäckigen Störungen können künftig auch Ordnungsrufe und der Entzug des Rederechts erfolgen.