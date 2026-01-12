Kickls Dolch, Kurz' Lippizaner, Kneissls Knick: Denkwürdige Staatgeschenke und ihre Geschichten

Um Liebesgrüße aus Moskau geht es auch im zweiten Beispiel. Der heutige FPÖ-Chef Herbert Kickl reiste 2018 als Innenminister in die russische Hauptstadt. Sein dortiger Amtskollege Wladimir Kolokolzew schenkte ihm einen schmucken Offiziersdolch. Kickl zeigte die Waffe in einem Interview mit Kurier TV 2021. Es sei das einzige Souvenir gewesen, das er sich aus seiner Zeit als Innenminister behalten habe, sagt er im Video.

Ob das auch rechtens war, wurde später zum Gegenstand einer Anfrage des SPÖ-Abgeordneten Jan Krainer. Er wollte von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) Informationen über den Dolch. Karners Antwort: „Eine Meldung an das Bundesministerium über den Erhalt des Gastgeschenks liegt nicht vor.“

Öffentlich Bedienstete seien dazu verpflichtet, den Erhalt von Gastgeschenken zu melden. Diese gelten als Bundesvermögen und können nur in Einzelfällen ins persönliche Eigentum der Beschenkten übergehen – etwa, wenn sie nur geringen oder symbolischen Wert haben. Aus weiteren Anfragebeantwortungen Karners geht aber hervor, dass das Ministerium derzeit nicht plant, den Dolch von Kickl zurückzufordern.