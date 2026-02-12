Babler, Kern, Doskozil: Zerrissene Sozialdemokratie

„Alles gut“ ist damit aber eben nicht geworden für die SPÖ. Wobei es um mehr als um Persönliches geht. Relevant ist auch, dass es in ihren Reihen keine übereinstimmende Idee mehr davon gibt, wie man sich ausrichten soll, um österreichweit groß punkten zu können. Zumal es wirklich schwierig ist: Viele Menschen, die sich als Arbeiter oder „Hackler“ betrachten, sind längst zur FPÖ gewechselt und stimmen auch deren Zuwanderungs- und Integrationspolitik zu.

Im Burgenland mag es Doskozil schaffen, sie zu erreichen. Für die Bundespolitik wäre es jedoch riskant, es ihm gleichzutun: Damit würde man Gefahr laufen, Akademikerinnen und Akademiker zu verlieren, die vor allem in Städten eine zunehmend bedeutende Wählergruppe bilden und die sich etwa einen anderen Zugang zu Zuwanderung und Integration erwarten – einen, wie er in wesentlichen Zügen zum Beispiel von Michael Ludwig praktiziert wird.