SPÖ und Europa: Was Babler übersieht

Die Reaktionen sind jedoch dazu angetan, Van der Bellen und alle, die seiner Meinung sind, verzweifeln zu lassen. Deutlich war Herbert Kickl (FPÖ). Er hat die Forderung zurückgewiesen und stattdessen Österreich-Patriotismus propagiert. Wahrnehmbaren Zuspruch gab es hingegen keinen.

Es ist bezeichnend. Auch für die SPÖ: Von einem verstärkten Engagement für europäische Integration kann keine Rede sein. Parteichef Andreas Babler war einst gegen einen EU-Beitritt und hat noch vor wenigen Jahren gemeint, dass die Union „schlimmer“ sei als die NATO. Heute sieht er das anders, bleibt mit zu vielen Genossinnen und Genossen jedoch eine klar proeuropäische Politik schuldig, die etwa auch Vorschläge zu Sicherheit und Verteidigung enthält.