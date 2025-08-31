News Logo
SOZ-Gipfel in China beginnt - Putin und Modi zu Gast

Politik
Chinas Präsident Xi Jinping hält in Tianjin mehrere Reden
©AFP, APA, ANDRES MARTINEZ CASARES
Staats- und Regierungschefs der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) treffen sich ab diesem Sonntag zu einem Gipfel in der nordchinesischen Hafenstadt Tianjin. Bei dem 25. Treffen will Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping nach Angaben aus Peking mehrere Reden halten und Ankündigungen machen. Auch eine gemeinsame Erklärung ist geplant. Zudem lädt der 72-Jährige zu einem Bankett.

Für den ersten Tag werden zunächst Einzeltreffen unter den Vertretern der Mitglieder erwartet. Auf der Teilnehmerliste stehen unter anderem Russlands Präsident Wladimir Putin und Indiens Ministerpräsident Narendra Modi, die mit Xi am Rande des Gipfels sprechen dürften. Insgesamt erwartet das aktuelle Vorsitz-Land China Vertreter von 20 Staaten und 10 Organisationen. Dem chinesischen Außenamt zufolge soll es der größte Gipfel seit Bestehen der SOZ werden.

Die SOZ wurde vor 24 Jahren als Organisation für den Kampf gegen Terrorismus und wirtschaftliche Zusammenarbeit gegründet. Mittlerweile gehören ihr zehn Staaten an - neben den Gründungsländern Russland, China und Kasachstan auch Indien, Pakistan, sowie seit 2023 der Iran und seit 2024 Belarus.

China’s President Xi Jinping gestures towards UN Secretary General Antonio Guterres during a bilateral meeting ahead of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Summit in Tianjin on August 30, 2025. (Photo by ANDRES MARTINEZ CASARES / POOL / AFP)

