SOZ-Gipfel in China beginnt - Putin und Modi zu Gast

Für den ersten Tag werden zunächst Einzeltreffen unter den Vertretern der Mitglieder erwartet. Auf der Teilnehmerliste stehen unter anderem Russlands Präsident Wladimir Putin und Indiens Ministerpräsident Narendra Modi, die mit Xi am Rande des Gipfels sprechen dürften. Insgesamt erwartet das aktuelle Vorsitz-Land China Vertreter von 20 Staaten und 10 Organisationen. Dem chinesischen Außenamt zufolge soll es der größte Gipfel seit Bestehen der SOZ werden.

Die SOZ wurde vor 24 Jahren als Organisation für den Kampf gegen Terrorismus und wirtschaftliche Zusammenarbeit gegründet. Mittlerweile gehören ihr zehn Staaten an - neben den Gründungsländern Russland, China und Kasachstan auch Indien, Pakistan, sowie seit 2023 der Iran und seit 2024 Belarus.