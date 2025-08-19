News Logo
Selenskyj zeigt sich bereit zu Zweiertreffen mit Putin

Politik
2 min
Trump traf Selenskyj und europäische Spitzenvertreter im Weißen Haus
©AFP, APA, WIN MCNAMEE
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich bereit für ein Zweiertreffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin gezeigt. "Ich habe bestätigt - und alle europäischen Staats- und Regierungschefs haben mich unterstützt - dass wir bereit zu einem bilateralen Treffen mit Putin sind", sagte Selenskyj am Montag (Ortszeit) nach einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump und europäischen Spitzenvertretern im Weißen Haus.

Trump hatte zuvor gesagt, er habe Putin angerufen und mit den Vorbereitungen für ein Zweiertreffen zwischen dem Kreml-Chef und dem ukrainischen Präsidenten begonnen. Nach Angaben des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz soll ein solches Treffen "innerhalb der nächsten zwei Wochen" stattfinden. Im Anschluss ist dann ein Dreiergipfel zwischen Trump, Putin und Selenskyj anvisiert.

Selenskyj zufolge sollen die Sicherheitsgarantien für Kiew innerhalb von zehn Tagen ausgearbeitet werden. "Unsere Partner werden die Sicherheitsgarantien vermutlich nach und nach kommunizieren und es werden immer mehr Details bekannt werden. All dies wird innerhalb der nächsten sieben bis zehn Tage schriftlich festgehalten", sagte Selenskyj bei einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz nach den Gesprächen. Er fügte hinzu, dass territoriale Fragen im Zusammenhang mit einem möglichen Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland selbst geklärt werden.

WASHINGTON, DC - AUGUST 18: (L-R) Finnish President Alexander Stubb, Ukrainian President Volodymyr Zelensky, U.S. President Donald Trump, French President Emmanuel Macron, Italian Prime Minister Giorgia Meloni, German Chancellor Friedrich Merz, and NATO Secretary General Mark Rutte prepare to depart after a group photo prior to meeting at the White House on August 18, 2025 in Washington, DC. President Trump hosted President Zelensky at the White House for a bilateral meeting and an expanded meeting with European leaders to discuss a peace deal between Russia and Ukraine. Win McNamee/Getty Images/AFP (Photo by WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

