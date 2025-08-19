Nach Treffen in Washington: EU-Sondergipfel zur Ukraine

Nach dem Treffen von Trump und Kremlchef Wladimir Putin in Alaska sollten die beiden am Montag zusammenkommen, begleitet von europäischen Verbündeten, um über den Einstieg in einen Friedensprozess zu sprechen. Mit in die USA reisten unter anderem der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und NATO-Generalsekretär Mark Rutte.