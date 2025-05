Russland greift Kiew an

Russland greift nach ukrainischen Angaben Kiew an. Die Luftabwehreinheiten seien damit beschäftigt, den Angriff auf die Hauptstadt abzuwehren, teilten das ukrainische Militär und Regierungsvertreter mit. "Bleiben Sie in den Schutzräumen!", schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram. Es seien mehrere Explosionen zu hören, die von aktiven Luftabwehrsystemen stammen könnten, so Augenzeugen. Präsident Wolodymyr Selenskyj wirft Moskau vor, keine Waffenruhe anzustreben.

von APA